SPMO: Invesco S&P 500 Momentum ETF

121.87 USD 0.44 (0.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SPMO a changé de 0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 121.35 et à un maximum de 122.02.

Suivez la dynamique Invesco S&P 500 Momentum ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
121.35 122.02
Range Annuel
78.25 122.02
Clôture Précédente
121.43
Ouverture
121.83
Bid
121.87
Ask
122.17
Plus Bas
121.35
Plus Haut
122.02
Volume
3.279 K
Changement quotidien
0.36%
Changement Mensuel
6.27%
Changement à 6 Mois
32.15%
Changement Annuel
34.38%
