SPMO: Invesco S&P 500 Momentum ETF

121.93 USD 0.50 (0.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPMO hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 121.35 bis zu einem Hoch von 121.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Momentum ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
121.35 121.93
Jahresspanne
78.25 121.98
Vorheriger Schlusskurs
121.43
Eröffnung
121.83
Bid
121.93
Ask
122.23
Tief
121.35
Hoch
121.93
Volumen
2.159 K
Tagesänderung
0.41%
Monatsänderung
6.32%
6-Monatsänderung
32.22%
Jahresänderung
34.45%
