КотировкиРазделы
Валюты / SPMO
Назад в Рынок акций США

SPMO: Invesco S&P 500 Momentum ETF

121.05 USD 0.06 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPMO за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 120.74, а максимальная — 121.35.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SPMO

Дневной диапазон
120.74 121.35
Годовой диапазон
78.25 121.46
Предыдущее закрытие
121.11
Open
121.35
Bid
121.05
Ask
121.35
Low
120.74
High
121.35
Объем
4.227 K
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
5.55%
6-месячное изменение
31.26%
Годовое изменение
33.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.