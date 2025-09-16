CotizacionesSecciones
SPMO
SPMO: Invesco S&P 500 Momentum ETF

120.56 USD 0.49 (0.40%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SPMO de hoy ha cambiado un -0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 119.50, mientras que el máximo ha alcanzado 121.08.

Rango diario
119.50 121.08
Rango anual
78.25 121.46
Cierres anteriores
121.05
Open
121.08
Bid
120.56
Ask
120.86
Low
119.50
High
121.08
Volumen
3.876 K
Cambio diario
-0.40%
Cambio mensual
5.13%
Cambio a 6 meses
30.73%
Cambio anual
32.94%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
23.2
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
5.6
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
231 K
Pronós.
282 K
Prev.
264 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
1.920 M
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.927 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B