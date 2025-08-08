通貨 / SHCO
SHCO: Soho House & Co Inc Class A
8.86 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SHCOの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり8.85の安値と8.86の高値で取引されました。
Soho House & Co Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
8.85 8.86
1年のレンジ
4.60 8.92
- 以前の終値
- 8.86
- 始値
- 8.86
- 買値
- 8.86
- 買値
- 9.16
- 安値
- 8.85
- 高値
- 8.86
- 出来高
- 246
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.34%
- 6ヶ月の変化
- 53.82%
- 1年の変化
- 71.71%
