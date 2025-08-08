Валюты / SHCO
SHCO: Soho House & Co Inc Class A
8.87 USD 0.01 (0.11%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHCO за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.85, а максимальная — 8.87.
Следите за динамикой Soho House & Co Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SHCO
Дневной диапазон
8.85 8.87
Годовой диапазон
4.60 8.92
- Предыдущее закрытие
- 8.86
- Open
- 8.85
- Bid
- 8.87
- Ask
- 9.17
- Low
- 8.85
- High
- 8.87
- Объем
- 286
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 0.45%
- 6-месячное изменение
- 53.99%
- Годовое изменение
- 71.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.