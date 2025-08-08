통화 / SHCO
SHCO: Soho House & Co Inc Class A
8.86 USD 0.00 (0.00%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SHCO 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.85이고 고가는 8.86이었습니다.
Soho House & Co Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SHCO News
일일 변동 비율
8.85 8.86
년간 변동
4.60 8.92
- 이전 종가
- 8.86
- 시가
- 8.85
- Bid
- 8.86
- Ask
- 9.16
- 저가
- 8.85
- 고가
- 8.86
- 볼륨
- 285
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 0.34%
- 6개월 변동
- 53.82%
- 년간 변동율
- 71.71%
20 9월, 토요일