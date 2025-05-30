通貨 / SGHT
SGHT: Sight Sciences Inc
3.60 USD 0.09 (2.44%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SGHTの今日の為替レートは、-2.44%変化しました。日中、通貨は1あたり3.55の安値と3.67の高値で取引されました。
Sight Sciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.55 3.67
1年のレンジ
2.04 6.35
- 3.69
- 3.67
- 3.60
- 3.90
- 3.55
- 3.67
- 177
- -2.44%
- -9.09%
- 60.71%
- -43.22%
21 9月, 日曜日