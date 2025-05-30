クォートセクション
通貨 / SGHT
SGHT: Sight Sciences Inc

3.60 USD 0.09 (2.44%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SGHTの今日の為替レートは、-2.44%変化しました。日中、通貨は1あたり3.55の安値と3.67の高値で取引されました。

Sight Sciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.55 3.67
1年のレンジ
2.04 6.35
以前の終値
3.69
始値
3.67
買値
3.60
買値
3.90
安値
3.55
高値
3.67
出来高
177
1日の変化
-2.44%
1ヶ月の変化
-9.09%
6ヶ月の変化
60.71%
1年の変化
-43.22%
21 9月, 日曜日