KurseKategorien
Währungen / SGHT
Zurück zum Aktien

SGHT: Sight Sciences Inc

3.61 USD 0.08 (2.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SGHT hat sich für heute um -2.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.61 bis zu einem Hoch von 3.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sight Sciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGHT News

Tagesspanne
3.61 3.67
Jahresspanne
2.04 6.35
Vorheriger Schlusskurs
3.69
Eröffnung
3.67
Bid
3.61
Ask
3.91
Tief
3.61
Hoch
3.67
Volumen
67
Tagesänderung
-2.17%
Monatsänderung
-8.84%
6-Monatsänderung
61.16%
Jahresänderung
-43.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K