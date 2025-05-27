货币 / SGHT
SGHT: Sight Sciences Inc
3.45 USD 0.04 (1.15%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SGHT汇率已更改-1.15%。当日，交易品种以低点3.42和高点3.60进行交易。
关注Sight Sciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGHT新闻
- Sight Sciences的OMNI系统在青光眼治疗中显示强劲效果
- Sight Sciences’ OMNI system shows strong results in glaucoma treatment
- Sight Sciences, Inc. (SGHT) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- What's Going On With Sight Sciences Stock Tuesday? - Sight Sciences (NASDAQ:SGHT)
- UnitedHealthcare to cover OMNI glaucoma procedure starting October
- Glaukos Builds Dual Growth Engines Amid Market Headwinds
- Sight Sciences Trying To Thread An Increasingly Narrow Needle (NASDAQ:SGHT)
- Sight Sciences stock rating upgraded by Lake Street on stabilizing business
- Sight Sciences August 2025 slides: Targeting growth in $9B eye care market despite Q1 headwinds
- Compared to Estimates, Sight Sciences (SGHT) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Sight Sciences, Inc. (SGHT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Veracyte (VCYT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TearCare system shows cost savings over cyclosporine in dry eye treatment
- Needham maintains Buy rating on RxSight stock despite near-term concerns
- Sight Sciences CLO Hayden sells $38k in SGHT stock
- Piper Sandler raises Sight Sciences price target to $4 on technology outlook
- Sunday Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks on Friday
- Sight Sciences director Encrantz buys $381,957 in common stock
- sight sciences appoints new board member and holds annual meeting
- Tuesday’s Top Insider Trades: Notable Buys and Sells in US Stocks
- Sight sciences director Encrantz buys $376,429 in stock
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Sight sciences director Staffan Encrantz buys $451k in stock
- Sight Sciences at Stifel Forum: Strategic Growth Amid Challenges
日范围
3.42 3.60
年范围
2.04 6.35
- 前一天收盘价
- 3.49
- 开盘价
- 3.51
- 卖价
- 3.45
- 买价
- 3.75
- 最低价
- 3.42
- 最高价
- 3.60
- 交易量
- 169
- 日变化
- -1.15%
- 月变化
- -12.88%
- 6个月变化
- 54.02%
- 年变化
- -45.58%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值