SGHT: Sight Sciences Inc
3.60 USD 0.09 (2.44%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SGHT ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.55 e ad un massimo di 3.67.
Segui le dinamiche di Sight Sciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.55 3.67
Intervallo Annuale
2.04 6.35
- Chiusura Precedente
- 3.69
- Apertura
- 3.67
- Bid
- 3.60
- Ask
- 3.90
- Minimo
- 3.55
- Massimo
- 3.67
- Volume
- 177
- Variazione giornaliera
- -2.44%
- Variazione Mensile
- -9.09%
- Variazione Semestrale
- 60.71%
- Variazione Annuale
- -43.22%
21 settembre, domenica