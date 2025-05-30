QuotazioniSezioni
Valute / SGHT
Tornare a Azioni

SGHT: Sight Sciences Inc

3.60 USD 0.09 (2.44%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SGHT ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.55 e ad un massimo di 3.67.

Segui le dinamiche di Sight Sciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGHT News

Intervallo Giornaliero
3.55 3.67
Intervallo Annuale
2.04 6.35
Chiusura Precedente
3.69
Apertura
3.67
Bid
3.60
Ask
3.90
Minimo
3.55
Massimo
3.67
Volume
177
Variazione giornaliera
-2.44%
Variazione Mensile
-9.09%
Variazione Semestrale
60.71%
Variazione Annuale
-43.22%
21 settembre, domenica