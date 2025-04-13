Валюты / SGHT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SGHT: Sight Sciences Inc
3.49 USD 0.03 (0.85%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SGHT за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.40, а максимальная — 3.54.
Следите за динамикой Sight Sciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SGHT
- Sight Sciences, Inc. (SGHT) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- What's Going On With Sight Sciences Stock Tuesday? - Sight Sciences (NASDAQ:SGHT)
- UnitedHealthcare to cover OMNI glaucoma procedure starting October
- Glaukos Builds Dual Growth Engines Amid Market Headwinds
- Sight Sciences Trying To Thread An Increasingly Narrow Needle (NASDAQ:SGHT)
- Sight Sciences stock rating upgraded by Lake Street on stabilizing business
- Sight Sciences August 2025 slides: Targeting growth in $9B eye care market despite Q1 headwinds
- Compared to Estimates, Sight Sciences (SGHT) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Sight Sciences, Inc. (SGHT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Veracyte (VCYT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TearCare system shows cost savings over cyclosporine in dry eye treatment
- Needham maintains Buy rating on RxSight stock despite near-term concerns
- Sight Sciences CLO Hayden sells $38k in SGHT stock
- Piper Sandler raises Sight Sciences price target to $4 on technology outlook
- Sunday Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks on Friday
- Sight Sciences director Encrantz buys $381,957 in common stock
- sight sciences appoints new board member and holds annual meeting
- Tuesday’s Top Insider Trades: Notable Buys and Sells in US Stocks
- Sight sciences director Encrantz buys $376,429 in stock
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Sight sciences director Staffan Encrantz buys $451k in stock
- Sight Sciences at Stifel Forum: Strategic Growth Amid Challenges
- Sight Sciences to Present at the Stifel 2025 Virtual Ophthalmology Forum on May 27th
- The Market Meltdown Is No Match for Our Quant System’s 5 Latest Picks
Дневной диапазон
3.40 3.54
Годовой диапазон
2.04 6.35
- Предыдущее закрытие
- 3.52
- Open
- 3.52
- Bid
- 3.49
- Ask
- 3.79
- Low
- 3.40
- High
- 3.54
- Объем
- 212
- Дневное изменение
- -0.85%
- Месячное изменение
- -11.87%
- 6-месячное изменение
- 55.80%
- Годовое изменение
- -44.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.