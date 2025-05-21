通貨 / SDOT
SDOT: Sadot Group Inc
7.84 USD 0.08 (1.03%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SDOTの今日の為替レートは、1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり7.49の安値と7.90の高値で取引されました。
Sadot Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SDOT News
- ビットコイン・バンコープ、サドット・グループのビットコイン財務戦略を担当
- Bitcoin Bancorp retained by Sadot Group for bitcoin treasury strategy
- サドットグループ、ビットコイン資産戦略のためにビットコイン・バンコープと提携
- Sadot Group engages Bitcoin Bancorp for cryptocurrency treasury strategy
- Sadot Group signs $4.25 million deal to sell restaurant chains
- Earnings call transcript: Sadot Group’s Q2 2025 sees revenue drop but strategic pivot
- Sadot Group shares tumble despite beating Q2 earnings expectations
- Sadot Group appoints Paul Sansom as CFO, names terms of executive transition
- Sadot Group CFO black sells $13k in SDOT stock
- Crude Oil Rises Over 1%; Alphabet Earnings Top Estimates - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Tumbles 300 Points; Tesla Posts Downbeat Q2 Results - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Sadot Group stock tumbles after pricing public offering at $1 per share
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Sadot Group announces public offering of common stock
- Sadot group chief governance officer sells $8630 in stock
- Sadot Group names new CEO to drive strategic growth
- SDOT stock touches 52-week low at $1.18 amid market challenges
1日のレンジ
7.49 7.90
1年のレンジ
0.72 8.25
- 以前の終値
- 7.76
- 始値
- 7.58
- 買値
- 7.84
- 買値
- 8.14
- 安値
- 7.49
- 高値
- 7.90
- 出来高
- 47
- 1日の変化
- 1.03%
- 1ヶ月の変化
- 752.17%
- 6ヶ月の変化
- 201.54%
- 1年の変化
- 86.67%
