Valute / SDOT
SDOT: Sadot Group Inc
7.67 USD 0.17 (2.17%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SDOT ha avuto una variazione del -2.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.65 e ad un massimo di 7.85.
Segui le dinamiche di Sadot Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SDOT News
- Bitcoin Bancorp incaricata da Sadot Group per strategia di tesoreria bitcoin
- Bitcoin Bancorp retained by Sadot Group for bitcoin treasury strategy
- Sadot Group engages Bitcoin Bancorp for cryptocurrency treasury strategy
- Sadot Group signs $4.25 million deal to sell restaurant chains
- Earnings call transcript: Sadot Group’s Q2 2025 sees revenue drop but strategic pivot
- Sadot Group shares tumble despite beating Q2 earnings expectations
- Sadot Group appoints Paul Sansom as CFO, names terms of executive transition
- Sadot Group CFO black sells $13k in SDOT stock
- Crude Oil Rises Over 1%; Alphabet Earnings Top Estimates - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Tumbles 300 Points; Tesla Posts Downbeat Q2 Results - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Sadot Group stock tumbles after pricing public offering at $1 per share
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Sadot Group announces public offering of common stock
- Sadot group chief governance officer sells $8630 in stock
- Sadot Group names new CEO to drive strategic growth
- SDOT stock touches 52-week low at $1.18 amid market challenges
Intervallo Giornaliero
7.65 7.85
Intervallo Annuale
0.72 8.25
- Chiusura Precedente
- 7.84
- Apertura
- 7.80
- Bid
- 7.67
- Ask
- 7.97
- Minimo
- 7.65
- Massimo
- 7.85
- Volume
- 62
- Variazione giornaliera
- -2.17%
- Variazione Mensile
- 733.70%
- Variazione Semestrale
- 195.00%
- Variazione Annuale
- 82.62%
21 settembre, domenica