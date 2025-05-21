통화 / SDOT
SDOT: Sadot Group Inc
7.67 USD 0.17 (2.17%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SDOT 환율이 오늘 -2.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.65이고 고가는 7.85이었습니다.
Sadot Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SDOT News
- 비트코인 뱅코프, 사도트 그룹의 비트코인 자금 전략 개발 담당
- Bitcoin Bancorp retained by Sadot Group for bitcoin treasury strategy
- Sadot Group engages Bitcoin Bancorp for cryptocurrency treasury strategy
- Sadot Group signs $4.25 million deal to sell restaurant chains
- Earnings call transcript: Sadot Group’s Q2 2025 sees revenue drop but strategic pivot
- Sadot Group shares tumble despite beating Q2 earnings expectations
- Sadot Group appoints Paul Sansom as CFO, names terms of executive transition
- Sadot Group CFO black sells $13k in SDOT stock
- Sadot Group stock tumbles after pricing public offering at $1 per share
- Sadot Group announces public offering of common stock
- Sadot group chief governance officer sells $8630 in stock
- Sadot Group names new CEO to drive strategic growth
- SDOT stock touches 52-week low at $1.18 amid market challenges
일일 변동 비율
7.65 7.85
년간 변동
0.72 8.25
- 이전 종가
- 7.84
- 시가
- 7.80
- Bid
- 7.67
- Ask
- 7.97
- 저가
- 7.65
- 고가
- 7.85
- 볼륨
- 62
- 일일 변동
- -2.17%
- 월 변동
- 733.70%
- 6개월 변동
- 195.00%
- 년간 변동율
- 82.62%
20 9월, 토요일