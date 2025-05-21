Währungen / SDOT
SDOT: Sadot Group Inc
7.72 USD 0.12 (1.53%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SDOT hat sich für heute um -1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.70 bis zu einem Hoch von 7.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sadot Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDOT News
- Bitcoin Bancorp retained by Sadot Group for bitcoin treasury strategy
- Sadot Group engages Bitcoin Bancorp for cryptocurrency treasury strategy
- Sadot Group signs $4.25 million deal to sell restaurant chains
- Earnings call transcript: Sadot Group’s Q2 2025 sees revenue drop but strategic pivot
- Sadot Group shares tumble despite beating Q2 earnings expectations
- Sadot Group appoints Paul Sansom as CFO, names terms of executive transition
- Sadot Group CFO black sells $13k in SDOT stock
- Crude Oil Rises Over 1%; Alphabet Earnings Top Estimates - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Tumbles 300 Points; Tesla Posts Downbeat Q2 Results - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Sadot Group stock tumbles after pricing public offering at $1 per share
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Sadot Group announces public offering of common stock
- Sadot group chief governance officer sells $8630 in stock
- Sadot Group names new CEO to drive strategic growth
- SDOT stock touches 52-week low at $1.18 amid market challenges
Tagesspanne
7.70 7.85
Jahresspanne
0.72 8.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.84
- Eröffnung
- 7.80
- Bid
- 7.72
- Ask
- 8.02
- Tief
- 7.70
- Hoch
- 7.85
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -1.53%
- Monatsänderung
- 739.13%
- 6-Monatsänderung
- 196.92%
- Jahresänderung
- 83.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K