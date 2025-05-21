Валюты / SDOT
SDOT: Sadot Group Inc
7.82 USD 0.43 (5.21%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SDOT за сегодня изменился на -5.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.45, а максимальная — 7.91.
Следите за динамикой Sadot Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SDOT
- Bitcoin Bancorp retained by Sadot Group for bitcoin treasury strategy
- Sadot Group engages Bitcoin Bancorp for cryptocurrency treasury strategy
- Sadot Group signs $4.25 million deal to sell restaurant chains
- Earnings call transcript: Sadot Group’s Q2 2025 sees revenue drop but strategic pivot
- Sadot Group shares tumble despite beating Q2 earnings expectations
- Sadot Group appoints Paul Sansom as CFO, names terms of executive transition
- Sadot Group CFO black sells $13k in SDOT stock
- Crude Oil Rises Over 1%; Alphabet Earnings Top Estimates - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Tumbles 300 Points; Tesla Posts Downbeat Q2 Results - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Sadot Group stock tumbles after pricing public offering at $1 per share
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Sadot Group announces public offering of common stock
- Sadot group chief governance officer sells $8630 in stock
- Sadot Group names new CEO to drive strategic growth
- SDOT stock touches 52-week low at $1.18 amid market challenges
Дневной диапазон
7.45 7.91
Годовой диапазон
0.72 8.25
- Предыдущее закрытие
- 8.25
- Open
- 7.85
- Bid
- 7.82
- Ask
- 8.12
- Low
- 7.45
- High
- 7.91
- Объем
- 124
- Дневное изменение
- -5.21%
- Месячное изменение
- 750.00%
- 6-месячное изменение
- 200.77%
- Годовое изменение
- 86.19%
