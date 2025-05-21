КотировкиРазделы
SDOT: Sadot Group Inc

7.82 USD 0.43 (5.21%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SDOT за сегодня изменился на -5.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.45, а максимальная — 7.91.

Следите за динамикой Sadot Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.45 7.91
Годовой диапазон
0.72 8.25
Предыдущее закрытие
8.25
Open
7.85
Bid
7.82
Ask
8.12
Low
7.45
High
7.91
Объем
124
Дневное изменение
-5.21%
Месячное изменение
750.00%
6-месячное изменение
200.77%
Годовое изменение
86.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.