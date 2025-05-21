货币 / SDOT
SDOT: Sadot Group Inc
7.76 USD 0.06 (0.77%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SDOT汇率已更改-0.77%。当日，交易品种以低点7.52和高点8.00进行交易。
关注Sadot Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SDOT新闻
- Bitcoin Bancorp retained by Sadot Group for bitcoin treasury strategy
- Sadot Group engages Bitcoin Bancorp for cryptocurrency treasury strategy
- Sadot Group signs $4.25 million deal to sell restaurant chains
- Earnings call transcript: Sadot Group’s Q2 2025 sees revenue drop but strategic pivot
- Sadot Group shares tumble despite beating Q2 earnings expectations
- Sadot Group appoints Paul Sansom as CFO, names terms of executive transition
- Sadot Group CFO black sells $13k in SDOT stock
- Crude Oil Rises Over 1%; Alphabet Earnings Top Estimates - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Tumbles 300 Points; Tesla Posts Downbeat Q2 Results - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Sadot Group stock tumbles after pricing public offering at $1 per share
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Sadot Group announces public offering of common stock
- Sadot group chief governance officer sells $8630 in stock
- Sadot Group names new CEO to drive strategic growth
- SDOT stock touches 52-week low at $1.18 amid market challenges
日范围
7.52 8.00
年范围
0.72 8.25
- 前一天收盘价
- 7.82
- 开盘价
- 7.82
- 卖价
- 7.76
- 买价
- 8.06
- 最低价
- 7.52
- 最高价
- 8.00
- 交易量
- 132
- 日变化
- -0.77%
- 月变化
- 743.48%
- 6个月变化
- 198.46%
- 年变化
- 84.76%
