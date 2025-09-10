クォートセクション
RNA: Avidity Biosciences Inc

41.81 USD 1.75 (4.37%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RNAの今日の為替レートは、4.37%変化しました。日中、通貨は1あたり39.83の安値と41.92の高値で取引されました。

Avidity Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
39.83 41.92
1年のレンジ
21.51 55.98
以前の終値
40.06
始値
40.07
買値
41.81
買値
42.11
安値
39.83
高値
41.92
出来高
4.902 K
1日の変化
4.37%
1ヶ月の変化
-11.61%
6ヶ月の変化
42.40%
1年の変化
-8.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K