Валюты / RNA
RNA: Avidity Biosciences Inc
41.44 USD 1.25 (3.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RNA за сегодня изменился на 3.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.31, а максимальная — 41.88.
Следите за динамикой Avidity Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RNA
- Avidity Biosciences закрывает публичное размещение на сумму $690 миллионов
- Avidity Biosciences closes $690 million public offering
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- H.C. Wainwright повышает целевую цену акций Avidity Biosciences до $87
- Avidity Biosciences stock price target raised to $87 by H.C. Wainwright
- F.D.A. Reviews Cases of Covid Vaccine Deaths
- BofA Securities повышает целевую цену акций Avidity Biosciences до $65
- Avidity Biosciences stock price target raised to $65 at BofA Securities
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- Avidity Biosciences оценивает увеличенное публичное размещение в $600 миллионов
- Avidity Biosciences prices upsized public offering at $600 million
- Avidity Biosciences: 'Strong Buy' Based On Accelerated Approval Filing For Del-Zota (RNA)
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Lovesac, Avidity Biosciences, Veritone And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - CI&T (NYSE:CINT), Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Redefining the Treatment of Duchenne Muscular Dystrophy Presentation (NASDAQ:RNA)
- Avidity Biosciences announces $500 million public stock offering
- Avidity Drug Shows Yearlong Gains In Duchenne Muscular Dystrophy Trial - Avidity Biosciences (NASDAQ:RNA)
- Avidity Biosciences stock maintains Buy rating at TD Cowen on DMD drug data
- Raymond James reiterates Strong Buy on Avidity Biosciences stock
- Avidity stock rises after del-zota shows disease reversal in DMD44 trial
- Avidity’s DMD therapy shows functional improvements after one year
- Novartis to buy U.S. biotech in latest deal targeting firms in $1 billion to $3 billion range
Дневной диапазон
40.31 41.88
Годовой диапазон
21.51 55.98
- Предыдущее закрытие
- 40.19
- Open
- 40.51
- Bid
- 41.44
- Ask
- 41.74
- Low
- 40.31
- High
- 41.88
- Объем
- 6.024 K
- Дневное изменение
- 3.11%
- Месячное изменение
- -12.39%
- 6-месячное изменение
- 41.14%
- Годовое изменение
- -9.62%
