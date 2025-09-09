КотировкиРазделы
RNA: Avidity Biosciences Inc

41.44 USD 1.25 (3.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RNA за сегодня изменился на 3.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.31, а максимальная — 41.88.

Следите за динамикой Avidity Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
40.31 41.88
Годовой диапазон
21.51 55.98
Предыдущее закрытие
40.19
Open
40.51
Bid
41.44
Ask
41.74
Low
40.31
High
41.88
Объем
6.024 K
Дневное изменение
3.11%
Месячное изменение
-12.39%
6-месячное изменение
41.14%
Годовое изменение
-9.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.