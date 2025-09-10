Währungen / RNA
RNA: Avidity Biosciences Inc
41.81 USD 1.75 (4.37%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RNA hat sich für heute um 4.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.83 bis zu einem Hoch von 41.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avidity Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
39.83 41.92
Jahresspanne
21.51 55.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.06
- Eröffnung
- 40.07
- Bid
- 41.81
- Ask
- 42.11
- Tief
- 39.83
- Hoch
- 41.92
- Volumen
- 4.902 K
- Tagesänderung
- 4.37%
- Monatsänderung
- -11.61%
- 6-Monatsänderung
- 42.40%
- Jahresänderung
- -8.81%
