KurseKategorien
Währungen / RNA
Zurück zum Aktien

RNA: Avidity Biosciences Inc

41.81 USD 1.75 (4.37%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RNA hat sich für heute um 4.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.83 bis zu einem Hoch von 41.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Avidity Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RNA News

Tagesspanne
39.83 41.92
Jahresspanne
21.51 55.98
Vorheriger Schlusskurs
40.06
Eröffnung
40.07
Bid
41.81
Ask
42.11
Tief
39.83
Hoch
41.92
Volumen
4.902 K
Tagesänderung
4.37%
Monatsänderung
-11.61%
6-Monatsänderung
42.40%
Jahresänderung
-8.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K