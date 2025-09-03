Currencies / RNA
RNA: Avidity Biosciences Inc
41.48 USD 1.29 (3.21%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
RNA exchange rate has changed by 3.21% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 40.31 and at a high of 41.88.
Follow Avidity Biosciences Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
Daily Range
40.31 41.88
Year Range
21.51 55.98
- Previous Close
- 40.19
- Open
- 40.51
- Bid
- 41.48
- Ask
- 41.78
- Low
- 40.31
- High
- 41.88
- Volume
- 3.229 K
- Daily Change
- 3.21%
- Month Change
- -12.30%
- 6 Months Change
- 41.28%
- Year Change
- -9.53%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%