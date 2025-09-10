货币 / RNA
RNA: Avidity Biosciences Inc
41.84 USD 0.40 (0.97%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RNA汇率已更改0.97%。当日，交易品种以低点41.50和高点42.41进行交易。
关注Avidity Biosciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RNA新闻
- Roth/MKM 以平台潜力为由对 Avidity Biosciences 股票给予买入评级
- Avidity Biosciences完成6.9亿美元公开募股
- Crude Oil Rises 1%; Manufacturing Activity in New York Falls In September - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
- H.C. Wainwright上调Avidity Biosciences目标价至87美元
- F.D.A. Reviews Cases of Covid Vaccine Deaths
- 美银证券上调Avidity Biosciences目标价至65美元
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- Avidity Biosciences以每股40.00美元定价扩大公开发行规模至6亿美元
- Avidity Biosciences: 'Strong Buy' Based On Accelerated Approval Filing For Del-Zota (RNA)
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Lovesac, Avidity Biosciences, Veritone And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - CI&T (NYSE:CINT), Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Redefining the Treatment of Duchenne Muscular Dystrophy Presentation (NASDAQ:RNA)
- Avidity Biosciences announces $500 million public stock offering
- Avidity Drug Shows Yearlong Gains In Duchenne Muscular Dystrophy Trial - Avidity Biosciences (NASDAQ:RNA)
- Avidity Biosciences stock maintains Buy rating at TD Cowen on DMD drug data
- Raymond James reiterates Strong Buy on Avidity Biosciences stock
- Avidity stock rises after del-zota shows disease reversal in DMD44 trial
日范围
41.50 42.41
年范围
21.51 55.98
- 前一天收盘价
- 41.44
- 开盘价
- 41.50
- 卖价
- 41.84
- 买价
- 42.14
- 最低价
- 41.50
- 最高价
- 42.41
- 交易量
- 1.735 K
- 日变化
- 0.97%
- 月变化
- -11.54%
- 6个月变化
- 42.51%
- 年变化
- -8.75%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值