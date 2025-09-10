Devises / RNA
RNA: Avidity Biosciences Inc
41.06 USD 0.75 (1.79%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RNA a changé de -1.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.78 et à un maximum de 42.80.
Suivez la dynamique Avidity Biosciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RNA Nouvelles
- Roth/MKM initie la couverture d’Avidity Biosciences avec une recommandation d’achat
- Avidity Biosciences clôture une offre publique de 690 millions €
- H.C. Wainwright relève l’objectif de cours d’Avidity Biosciences à 87€
- Objectif de cours d’Avidity Biosciences relevé à 65$ par BofA Securities
- Avidity Biosciences fixe le prix de son offre publique majorée à 600 millions $
- Avidity Biosciences annonce une offre publique d’actions de 500 millions $
- Avidity Biosciences maintient sa note d’achat chez TD Cowen suite aux données sur son médicament contre la DMD
Range quotidien
40.78 42.80
Range Annuel
21.51 55.98
- Clôture Précédente
- 41.81
- Ouverture
- 42.08
- Bid
- 41.06
- Ask
- 41.36
- Plus Bas
- 40.78
- Plus Haut
- 42.80
- Volume
- 5.124 K
- Changement quotidien
- -1.79%
- Changement Mensuel
- -13.19%
- Changement à 6 Mois
- 39.85%
- Changement Annuel
- -10.45%
20 septembre, samedi