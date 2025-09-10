CotationsSections
RNA
RNA: Avidity Biosciences Inc

41.06 USD 0.75 (1.79%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RNA a changé de -1.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.78 et à un maximum de 42.80.

Suivez la dynamique Avidity Biosciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
40.78 42.80
Range Annuel
21.51 55.98
Clôture Précédente
41.81
Ouverture
42.08
Bid
41.06
Ask
41.36
Plus Bas
40.78
Plus Haut
42.80
Volume
5.124 K
Changement quotidien
-1.79%
Changement Mensuel
-13.19%
Changement à 6 Mois
39.85%
Changement Annuel
-10.45%
