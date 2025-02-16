通貨 / RAIL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RAIL: Freightcar America Inc
9.11 USD 0.40 (4.59%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RAILの今日の為替レートは、4.59%変化しました。日中、通貨は1あたり8.68の安値と9.13の高値で取引されました。
Freightcar America Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RAIL News
- Are Investors Undervaluing Freightcar America (RAIL) Right Now?
- FreightCar America at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Strategic Growth and Market Expansion
- Is Freightcar America (RAIL) Stock Undervalued Right Now?
- Down 23.3% in 4 Weeks, Here's Why Freightcar America (RAIL) Looks Ripe for a Turnaround
- Ripple to Acquire Stablecoin Payments Firm Rail for $200 Million
- Ripple to buy stablecoin platform Rail for $200 million
- FreightCar America, Inc. (RAIL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Freightcar America (RAIL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Freightcar earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- AerCap (AER) Q2 Earnings Surpass Estimates
- FreightCar America price target raised to $16 from $13.50 at Noble Capital
- FreightCar America: FCF Efficiency Is Off The Charts (NASDAQ:RAIL)
- FreightCar America Stock: Strong Demand For Railcars Plus Margin Gains (NASDAQ:RAIL)
- FreightCar America, Inc. to Attend Noble Virtual Equity Conference
- FreightCar America (RAIL): Pure-Play Railcar Manufacturer Poised For Higher Margin Growth
- FreightCar America reports annual meeting results
- Corporation for Public Broadcasting sues to block Trump from firing three board members
- FreightCar America, Inc. (RAIL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- FreightCar America, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RAIL)
- FreightCar America: Buffeted By Tariff Concerns (NASDAQ:RAIL)
1日のレンジ
8.68 9.13
1年のレンジ
4.31 16.10
- 以前の終値
- 8.71
- 始値
- 8.84
- 買値
- 9.11
- 買値
- 9.41
- 安値
- 8.68
- 高値
- 9.13
- 出来高
- 382
- 1日の変化
- 4.59%
- 1ヶ月の変化
- 9.23%
- 6ヶ月の変化
- 63.85%
- 1年の変化
- -16.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K