Валюты / RAIL
RAIL: Freightcar America Inc
8.63 USD 0.02 (0.23%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RAIL за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.45, а максимальная — 8.72.
Следите за динамикой Freightcar America Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RAIL
Дневной диапазон
8.45 8.72
Годовой диапазон
4.31 16.10
- Предыдущее закрытие
- 8.65
- Open
- 8.72
- Bid
- 8.63
- Ask
- 8.93
- Low
- 8.45
- High
- 8.72
- Объем
- 297
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 3.48%
- 6-месячное изменение
- 55.22%
- Годовое изменение
- -20.83%
