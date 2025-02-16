QuotazioniSezioni
RAIL: Freightcar America Inc

9.10 USD 0.01 (0.11%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RAIL ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.75 e ad un massimo di 9.18.

Segui le dinamiche di Freightcar America Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.75 9.18
Intervallo Annuale
4.31 16.10
Chiusura Precedente
9.11
Apertura
9.18
Bid
9.10
Ask
9.40
Minimo
8.75
Massimo
9.18
Volume
418
Variazione giornaliera
-0.11%
Variazione Mensile
9.11%
Variazione Semestrale
63.67%
Variazione Annuale
-16.51%
