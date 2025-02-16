Valute / RAIL
RAIL: Freightcar America Inc
9.10 USD 0.01 (0.11%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RAIL ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.75 e ad un massimo di 9.18.
Segui le dinamiche di Freightcar America Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RAIL News
Intervallo Giornaliero
8.75 9.18
Intervallo Annuale
4.31 16.10
- Chiusura Precedente
- 9.11
- Apertura
- 9.18
- Bid
- 9.10
- Ask
- 9.40
- Minimo
- 8.75
- Massimo
- 9.18
- Volume
- 418
- Variazione giornaliera
- -0.11%
- Variazione Mensile
- 9.11%
- Variazione Semestrale
- 63.67%
- Variazione Annuale
- -16.51%
21 settembre, domenica