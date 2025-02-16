Währungen / RAIL
RAIL: Freightcar America Inc
9.12 USD 0.01 (0.11%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RAIL hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.75 bis zu einem Hoch von 9.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Freightcar America Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.75 9.18
Jahresspanne
4.31 16.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.11
- Eröffnung
- 9.18
- Bid
- 9.12
- Ask
- 9.42
- Tief
- 8.75
- Hoch
- 9.18
- Volumen
- 170
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 9.35%
- 6-Monatsänderung
- 64.03%
- Jahresänderung
- -16.33%
