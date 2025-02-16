货币 / RAIL
RAIL: Freightcar America Inc
8.72 USD 0.09 (1.04%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RAIL汇率已更改1.04%。当日，交易品种以低点8.59和高点9.10进行交易。
关注Freightcar America Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RAIL新闻
- Are Investors Undervaluing Freightcar America (RAIL) Right Now?
- FreightCar America at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Strategic Growth and Market Expansion
- Is Freightcar America (RAIL) Stock Undervalued Right Now?
- Down 23.3% in 4 Weeks, Here's Why Freightcar America (RAIL) Looks Ripe for a Turnaround
- Ripple to Acquire Stablecoin Payments Firm Rail for $200 Million
- Ripple to buy stablecoin platform Rail for $200 million
- FreightCar America, Inc. (RAIL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Freightcar America (RAIL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Freightcar earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- AerCap (AER) Q2 Earnings Surpass Estimates
- FreightCar America price target raised to $16 from $13.50 at Noble Capital
- FreightCar America: FCF Efficiency Is Off The Charts (NASDAQ:RAIL)
- FreightCar America Stock: Strong Demand For Railcars Plus Margin Gains (NASDAQ:RAIL)
- FreightCar America, Inc. to Attend Noble Virtual Equity Conference
- FreightCar America (RAIL): Pure-Play Railcar Manufacturer Poised For Higher Margin Growth
- FreightCar America reports annual meeting results
- FreightCar America, Inc. (RAIL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- FreightCar America, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RAIL)
- FreightCar America: Buffeted By Tariff Concerns (NASDAQ:RAIL)
日范围
8.59 9.10
年范围
4.31 16.10
- 前一天收盘价
- 8.63
- 开盘价
- 8.65
- 卖价
- 8.72
- 买价
- 9.02
- 最低价
- 8.59
- 最高价
- 9.10
- 交易量
- 565
- 日变化
- 1.04%
- 月变化
- 4.56%
- 6个月变化
- 56.83%
- 年变化
- -20.00%
