PVBC: Provident Bancorp Inc
12.92 USD 0.22 (1.73%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PVBCの今日の為替レートは、1.73%変化しました。日中、通貨は1あたり12.71の安値と12.92の高値で取引されました。
Provident Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PVBC News
- プロビデント・バンコープの株主、NBバンコープとの合併を承認
- Provident Bancorp stockholders approve merger with NB Bancorp
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- 5 Regional Bank Stocks Exploding Higher - FVCBankcorp (NASDAQ:FVCB), Ares Capital (NASDAQ:ARCC)
- NB Bancorp EVP evangelista buys $9,195 in stock
- Provident Bancorp Inc earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- NB Bancorp And Provident Bancorp: This Marriage Offers Opportunity (NASDAQ:NBBK)
1日のレンジ
12.71 12.92
1年のレンジ
9.49 13.02
- 以前の終値
- 12.70
- 始値
- 12.75
- 買値
- 12.92
- 買値
- 13.22
- 安値
- 12.71
- 高値
- 12.92
- 出来高
- 84
- 1日の変化
- 1.73%
- 1ヶ月の変化
- 1.10%
- 6ヶ月の変化
- 10.05%
- 1年の変化
- 19.63%
