クォートセクション
通貨 / PVBC
株に戻る

PVBC: Provident Bancorp Inc

12.92 USD 0.22 (1.73%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PVBCの今日の為替レートは、1.73%変化しました。日中、通貨は1あたり12.71の安値と12.92の高値で取引されました。

Provident Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PVBC News

1日のレンジ
12.71 12.92
1年のレンジ
9.49 13.02
以前の終値
12.70
始値
12.75
買値
12.92
買値
13.22
安値
12.71
高値
12.92
出来高
84
1日の変化
1.73%
1ヶ月の変化
1.10%
6ヶ月の変化
10.05%
1年の変化
19.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K