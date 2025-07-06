Divisas / PVBC
PVBC: Provident Bancorp Inc
12.70 USD 0.01 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PVBC de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.66, mientras que el máximo ha alcanzado 12.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Provident Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PVBC News
- Accionistas de Provident Bancorp aprueban fusión con NB Bancorp
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- 5 Regional Bank Stocks Exploding Higher - FVCBankcorp (NASDAQ:FVCB), Ares Capital (NASDAQ:ARCC)
- NB Bancorp EVP evangelista buys $9,195 in stock
- Provident Bancorp Inc earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- NB Bancorp And Provident Bancorp: This Marriage Offers Opportunity (NASDAQ:NBBK)
Rango diario
12.66 12.90
Rango anual
9.49 13.02
- Cierres anteriores
- 12.69
- Open
- 12.75
- Bid
- 12.70
- Ask
- 13.00
- Low
- 12.66
- High
- 12.90
- Volumen
- 63
- Cambio diario
- 0.08%
- Cambio mensual
- -0.63%
- Cambio a 6 meses
- 8.18%
- Cambio anual
- 17.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B