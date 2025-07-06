Валюты / PVBC
PVBC: Provident Bancorp Inc
12.69 USD 0.06 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PVBC за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.66, а максимальная — 12.75.
Следите за динамикой Provident Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PVBC
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- 5 Regional Bank Stocks Exploding Higher - FVCBankcorp (NASDAQ:FVCB), Ares Capital (NASDAQ:ARCC)
- NB Bancorp EVP evangelista buys $9,195 in stock
- Provident Bancorp Inc earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- NB Bancorp And Provident Bancorp: This Marriage Offers Opportunity (NASDAQ:NBBK)
Дневной диапазон
12.66 12.75
Годовой диапазон
9.49 13.02
- Предыдущее закрытие
- 12.75
- Open
- 12.75
- Bid
- 12.69
- Ask
- 12.99
- Low
- 12.66
- High
- 12.75
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- -0.70%
- 6-месячное изменение
- 8.09%
- Годовое изменение
- 17.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.