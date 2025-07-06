Währungen / PVBC
PVBC: Provident Bancorp Inc
12.80 USD 0.12 (0.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PVBC hat sich für heute um -0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.80 bis zu einem Hoch von 13.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Provident Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PVBC News
- Provident Bancorp stockholders approve merger with NB Bancorp
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- 5 Regional Bank Stocks Exploding Higher - FVCBankcorp (NASDAQ:FVCB), Ares Capital (NASDAQ:ARCC)
- NB Bancorp EVP evangelista buys $9,195 in stock
- Provident Bancorp Inc earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- NB Bancorp And Provident Bancorp: This Marriage Offers Opportunity (NASDAQ:NBBK)
Tagesspanne
12.80 13.00
Jahresspanne
9.49 13.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.92
- Eröffnung
- 13.00
- Bid
- 12.80
- Ask
- 13.10
- Tief
- 12.80
- Hoch
- 13.00
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -0.93%
- Monatsänderung
- 0.16%
- 6-Monatsänderung
- 9.03%
- Jahresänderung
- 18.52%
