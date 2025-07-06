QuotazioniSezioni
PVBC
PVBC: Provident Bancorp Inc

12.78 USD 0.14 (1.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PVBC ha avuto una variazione del -1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.73 e ad un massimo di 13.00.

Segui le dinamiche di Provident Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.73 13.00
Intervallo Annuale
9.49 13.02
Chiusura Precedente
12.92
Apertura
13.00
Bid
12.78
Ask
13.08
Minimo
12.73
Massimo
13.00
Volume
144
Variazione giornaliera
-1.08%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
8.86%
Variazione Annuale
18.33%
