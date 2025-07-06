Valute / PVBC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PVBC: Provident Bancorp Inc
12.78 USD 0.14 (1.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PVBC ha avuto una variazione del -1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.73 e ad un massimo di 13.00.
Segui le dinamiche di Provident Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PVBC News
- Gli azionisti di Provident Bancorp approvano la fusione con NB Bancorp
- Provident Bancorp stockholders approve merger with NB Bancorp
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- 5 Regional Bank Stocks Exploding Higher - FVCBankcorp (NASDAQ:FVCB), Ares Capital (NASDAQ:ARCC)
- NB Bancorp EVP evangelista buys $9,195 in stock
- Provident Bancorp Inc earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- NB Bancorp And Provident Bancorp: This Marriage Offers Opportunity (NASDAQ:NBBK)
Intervallo Giornaliero
12.73 13.00
Intervallo Annuale
9.49 13.02
- Chiusura Precedente
- 12.92
- Apertura
- 13.00
- Bid
- 12.78
- Ask
- 13.08
- Minimo
- 12.73
- Massimo
- 13.00
- Volume
- 144
- Variazione giornaliera
- -1.08%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 8.86%
- Variazione Annuale
- 18.33%
21 settembre, domenica