クォートセクション
通貨 / PMTW
株に戻る

PMTW: Pennymac Mortgage Investment Trust

25.34 USD 0.02 (0.08%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PMTWの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり25.26の安値と25.34の高値で取引されました。

Pennymac Mortgage Investment Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

PMTW株の現在の価格は？

Pennymac Mortgage Investment Trustの株価は本日25.34です。0.08%内で取引され、前日の終値は25.32、取引量は17に達しました。PMTWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Pennymac Mortgage Investment Trustの株は配当を出しますか？

Pennymac Mortgage Investment Trustの現在の価格は25.34です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.69%やUSDにも注目します。PMTWの動きはライブチャートで確認できます。

PMTW株を買う方法は？

Pennymac Mortgage Investment Trustの株は現在25.34で購入可能です。注文は通常25.34または25.64付近で行われ、17や0.24%が市場の動きを示します。PMTWの最新情報はライブチャートで確認できます。

PMTW株に投資する方法は？

Pennymac Mortgage Investment Trustへの投資では、年間の値幅24.78 - 25.79と現在の25.34を考慮します。注文は多くの場合25.34や25.64で行われる前に、0.36%や1.69%と比較されます。PMTWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Pennymac Mortgage Investment Trustの株の最高値は？

Pennymac Mortgage Investment Trustの過去1年の最高値は25.79でした。24.78 - 25.79内で株価は大きく変動し、25.32と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pennymac Mortgage Investment Trustのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Pennymac Mortgage Investment Trustの株の最低値は？

Pennymac Mortgage Investment Trust(PMTW)の年間最安値は24.78でした。現在の25.34や24.78 - 25.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PMTWの動きはライブチャートで確認できます。

PMTWの株式分割はいつ行われましたか？

Pennymac Mortgage Investment Trustは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.32、1.69%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.26 25.34
1年のレンジ
24.78 25.79
以前の終値
25.32
始値
25.28
買値
25.34
買値
25.64
安値
25.26
高値
25.34
出来高
17
1日の変化
0.08%
1ヶ月の変化
0.36%
6ヶ月の変化
1.69%
1年の変化
1.69%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待