PMTW: Pennymac Mortgage Investment Trust
PMTWの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり25.26の安値と25.34の高値で取引されました。
Pennymac Mortgage Investment Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
PMTW株の現在の価格は？
Pennymac Mortgage Investment Trustの株価は本日25.34です。0.08%内で取引され、前日の終値は25.32、取引量は17に達しました。PMTWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pennymac Mortgage Investment Trustの株は配当を出しますか？
Pennymac Mortgage Investment Trustの現在の価格は25.34です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.69%やUSDにも注目します。PMTWの動きはライブチャートで確認できます。
PMTW株を買う方法は？
Pennymac Mortgage Investment Trustの株は現在25.34で購入可能です。注文は通常25.34または25.64付近で行われ、17や0.24%が市場の動きを示します。PMTWの最新情報はライブチャートで確認できます。
PMTW株に投資する方法は？
Pennymac Mortgage Investment Trustへの投資では、年間の値幅24.78 - 25.79と現在の25.34を考慮します。注文は多くの場合25.34や25.64で行われる前に、0.36%や1.69%と比較されます。PMTWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Pennymac Mortgage Investment Trustの株の最高値は？
Pennymac Mortgage Investment Trustの過去1年の最高値は25.79でした。24.78 - 25.79内で株価は大きく変動し、25.32と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pennymac Mortgage Investment Trustのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Pennymac Mortgage Investment Trustの株の最低値は？
Pennymac Mortgage Investment Trust(PMTW)の年間最安値は24.78でした。現在の25.34や24.78 - 25.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PMTWの動きはライブチャートで確認できます。
PMTWの株式分割はいつ行われましたか？
Pennymac Mortgage Investment Trustは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.32、1.69%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.32
- 始値
- 25.28
- 買値
- 25.34
- 買値
- 25.64
- 安値
- 25.26
- 高値
- 25.34
- 出来高
- 17
- 1日の変化
- 0.08%
- 1ヶ月の変化
- 0.36%
- 6ヶ月の変化
- 1.69%
- 1年の変化
- 1.69%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前