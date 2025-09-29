КотировкиРазделы
PMTW: Pennymac Mortgage Investment Trust

25.34 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PMTW за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.26, а максимальная — 25.34.

Следите за динамикой Pennymac Mortgage Investment Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PMTW сегодня?

Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTW) сегодня оценивается на уровне 25.34. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 25.32, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMTW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pennymac Mortgage Investment Trust?

Pennymac Mortgage Investment Trust в настоящее время оценивается в 25.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.69% и USD. Отслеживайте движения PMTW на графике в реальном времени.

Как купить акции PMTW?

Вы можете купить акции Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTW) по текущей цене 25.34. Ордера обычно размещаются около 25.34 или 25.64, тогда как 17 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMTW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PMTW?

Инвестирование в Pennymac Mortgage Investment Trust предполагает учет годового диапазона 24.78 - 25.79 и текущей цены 25.34. Многие сравнивают 0.36% и 1.69% перед размещением ордеров на 25.34 или 25.64. Изучайте ежедневные изменения цены PMTW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?

Самая высокая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTW) за последний год составила 25.79. Акции заметно колебались в пределах 24.78 - 25.79, сравнение с 25.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pennymac Mortgage Investment Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?

Самая низкая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTW) за год составила 24.78. Сравнение с текущими 25.34 и 24.78 - 25.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMTW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PMTW?

В прошлом Pennymac Mortgage Investment Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.32 и 1.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.26 25.34
Годовой диапазон
24.78 25.79
Предыдущее закрытие
25.32
Open
25.28
Bid
25.34
Ask
25.64
Low
25.26
High
25.34
Объем
17
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
1.69%
Годовое изменение
1.69%
