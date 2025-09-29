- Обзор рынка
PMTW: Pennymac Mortgage Investment Trust
Курс PMTW за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.26, а максимальная — 25.34.
Следите за динамикой Pennymac Mortgage Investment Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PMTW сегодня?
Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTW) сегодня оценивается на уровне 25.34. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 25.32, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMTW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pennymac Mortgage Investment Trust?
Pennymac Mortgage Investment Trust в настоящее время оценивается в 25.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.69% и USD. Отслеживайте движения PMTW на графике в реальном времени.
Как купить акции PMTW?
Вы можете купить акции Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTW) по текущей цене 25.34. Ордера обычно размещаются около 25.34 или 25.64, тогда как 17 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMTW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PMTW?
Инвестирование в Pennymac Mortgage Investment Trust предполагает учет годового диапазона 24.78 - 25.79 и текущей цены 25.34. Многие сравнивают 0.36% и 1.69% перед размещением ордеров на 25.34 или 25.64. Изучайте ежедневные изменения цены PMTW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?
Самая высокая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTW) за последний год составила 25.79. Акции заметно колебались в пределах 24.78 - 25.79, сравнение с 25.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pennymac Mortgage Investment Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?
Самая низкая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTW) за год составила 24.78. Сравнение с текущими 25.34 и 24.78 - 25.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMTW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PMTW?
В прошлом Pennymac Mortgage Investment Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.32 и 1.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.32
- Open
- 25.28
- Bid
- 25.34
- Ask
- 25.64
- Low
- 25.26
- High
- 25.34
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- 1.69%
- Годовое изменение
- 1.69%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%