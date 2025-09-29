PMTW: Pennymac Mortgage Investment Trust
今日PMTW汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.26和高点25.34进行交易。
关注Pennymac Mortgage Investment Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PMTW股票今天的价格是多少？
Pennymac Mortgage Investment Trust股票今天的定价为25.34。它在0.08%范围内交易，昨天的收盘价为25.32，交易量达到17。PMTW的实时价格图表显示了这些更新。
Pennymac Mortgage Investment Trust股票是否支付股息？
Pennymac Mortgage Investment Trust目前的价值为25.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.69%和USD。实时查看图表以跟踪PMTW走势。
如何购买PMTW股票？
您可以以25.34的当前价格购买Pennymac Mortgage Investment Trust股票。订单通常设置在25.34或25.64附近，而17和0.24%显示市场活动。立即关注PMTW的实时图表更新。
如何投资PMTW股票？
投资Pennymac Mortgage Investment Trust需要考虑年度范围24.78 - 25.79和当前价格25.34。许多人在以25.34或25.64下订单之前，会比较0.36%和。实时查看PMTW价格图表，了解每日变化。
Pennymac Mortgage Investment Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pennymac Mortgage Investment Trust的最高价格是25.79。在24.78 - 25.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pennymac Mortgage Investment Trust的绩效。
Pennymac Mortgage Investment Trust股票的最低价格是多少？
Pennymac Mortgage Investment Trust（PMTW）的最低价格为24.78。将其与当前的25.34和24.78 - 25.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PMTW股票是什么时候拆分的？
Pennymac Mortgage Investment Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.32和1.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.32
- 开盘价
- 25.28
- 卖价
- 25.34
- 买价
- 25.64
- 最低价
- 25.26
- 最高价
- 25.34
- 交易量
- 17
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.36%
- 6个月变化
- 1.69%
- 年变化
- 1.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值