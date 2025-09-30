- Aperçu
PMTW: Pennymac Mortgage Investment Trust
Le taux de change de PMTW a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.26 et à un maximum de 25.34.
Suivez la dynamique Pennymac Mortgage Investment Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PMTW aujourd'hui ?
L'action Pennymac Mortgage Investment Trust est cotée à 25.34 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.08%, a clôturé hier à 25.32 et son volume d'échange a atteint 17. Le graphique en temps réel du cours de PMTW présente ces mises à jour.
L'action Pennymac Mortgage Investment Trust verse-t-elle des dividendes ?
Pennymac Mortgage Investment Trust est actuellement valorisé à 25.34. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.69% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PMTW.
Comment acheter des actions PMTW ?
Vous pouvez acheter des actions Pennymac Mortgage Investment Trust au cours actuel de 25.34. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.34 ou de 25.64, le 17 et le 0.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PMTW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PMTW ?
Investir dans Pennymac Mortgage Investment Trust implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.78 - 25.79 et le prix actuel 25.34. Beaucoup comparent 0.36% et 1.69% avant de passer des ordres à 25.34 ou 25.64. Consultez le graphique du cours de PMTW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Pennymac Mortgage Investment Trust ?
Le cours le plus élevé de Pennymac Mortgage Investment Trust l'année dernière était 25.79. Au cours de 24.78 - 25.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.32 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Pennymac Mortgage Investment Trust sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Pennymac Mortgage Investment Trust ?
Le cours le plus bas de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTW) sur l'année a été 24.78. Sa comparaison avec 25.34 et 24.78 - 25.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PMTW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PMTW a-t-elle été divisée ?
Pennymac Mortgage Investment Trust a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.32 et 1.69% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.32
- Ouverture
- 25.28
- Bid
- 25.34
- Ask
- 25.64
- Plus Bas
- 25.26
- Plus Haut
- 25.34
- Volume
- 17
- Changement quotidien
- 0.08%
- Changement Mensuel
- 0.36%
- Changement à 6 Mois
- 1.69%
- Changement Annuel
- 1.69%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4