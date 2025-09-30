- Übersicht
PMTW: Pennymac Mortgage Investment Trust
Der Wechselkurs von PMTW hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.26 bis zu einem Hoch von 25.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pennymac Mortgage Investment Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PMTW heute?
Die Aktie von Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTW) notiert heute bei 25.34. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.32 und das Handelsvolumen erreichte 17. Das Live-Chart von PMTW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PMTW Dividenden?
Pennymac Mortgage Investment Trust wird derzeit mit 25.34 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PMTW zu verfolgen.
Wie kaufe ich PMTW-Aktien?
Sie können Aktien von Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTW) zum aktuellen Kurs von 25.34 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.34 oder 25.64 platziert, während 17 und 0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PMTW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PMTW-Aktien?
Bei einer Investition in Pennymac Mortgage Investment Trust müssen die jährliche Spanne 24.78 - 25.79 und der aktuelle Kurs 25.34 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.36% und 1.69%, bevor sie Orders zu 25.34 oder 25.64 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PMTW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pennymac Mortgage Investment Trust?
Der höchste Kurs von Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTW) im vergangenen Jahr lag bei 25.79. Innerhalb von 24.78 - 25.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.32 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pennymac Mortgage Investment Trust mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pennymac Mortgage Investment Trust?
Der niedrigste Kurs von Pennymac Mortgage Investment Trust (PMTW) im Laufe des Jahres betrug 24.78. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.34 und der Spanne 24.78 - 25.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PMTW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PMTW statt?
Pennymac Mortgage Investment Trust hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.32 und 1.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.32
- Eröffnung
- 25.28
- Bid
- 25.34
- Ask
- 25.64
- Tief
- 25.26
- Hoch
- 25.34
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 0.36%
- 6-Monatsänderung
- 1.69%
- Jahresänderung
- 1.69%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4