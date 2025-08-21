通貨 / OKE
OKE: ONEOK Inc
73.59 USD 0.76 (1.04%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OKEの今日の為替レートは、1.04%変化しました。日中、通貨は1あたり73.30の安値と74.34の高値で取引されました。
ONEOK Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OKE News
1日のレンジ
73.30 74.34
1年のレンジ
70.63 118.07
- 以前の終値
- 72.83
- 始値
- 73.36
- 買値
- 73.59
- 買値
- 73.89
- 安値
- 73.30
- 高値
- 74.34
- 出来高
- 5.839 K
- 1日の変化
- 1.04%
- 1ヶ月の変化
- -2.99%
- 6ヶ月の変化
- -25.28%
- 1年の変化
- -18.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K