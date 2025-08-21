クォートセクション
通貨 / OKE
OKE: ONEOK Inc

73.59 USD 0.76 (1.04%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OKEの今日の為替レートは、1.04%変化しました。日中、通貨は1あたり73.30の安値と74.34の高値で取引されました。

ONEOK Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
73.30 74.34
1年のレンジ
70.63 118.07
以前の終値
72.83
始値
73.36
買値
73.59
買値
73.89
安値
73.30
高値
74.34
出来高
5.839 K
1日の変化
1.04%
1ヶ月の変化
-2.99%
6ヶ月の変化
-25.28%
1年の変化
-18.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K