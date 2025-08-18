Валюты / OKE
OKE: ONEOK Inc
72.58 USD 0.03 (0.04%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OKE за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.31, а максимальная — 73.30.
Следите за динамикой ONEOK Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
72.31 73.30
Годовой диапазон
70.63 118.07
- Предыдущее закрытие
- 72.61
- Open
- 73.00
- Bid
- 72.58
- Ask
- 72.88
- Low
- 72.31
- High
- 73.30
- Объем
- 4.123 K
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- -4.32%
- 6-месячное изменение
- -26.31%
- Годовое изменение
- -19.43%
