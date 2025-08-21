Währungen / OKE
OKE: ONEOK Inc
73.59 USD 0.76 (1.04%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OKE hat sich für heute um 1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.30 bis zu einem Hoch von 74.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die ONEOK Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OKE News
Tagesspanne
73.30 74.34
Jahresspanne
70.63 118.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 72.83
- Eröffnung
- 73.36
- Bid
- 73.59
- Ask
- 73.89
- Tief
- 73.30
- Hoch
- 74.34
- Volumen
- 5.839 K
- Tagesänderung
- 1.04%
- Monatsänderung
- -2.99%
- 6-Monatsänderung
- -25.28%
- Jahresänderung
- -18.31%
