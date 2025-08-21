KurseKategorien
OKE: ONEOK Inc

73.59 USD 0.76 (1.04%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OKE hat sich für heute um 1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.30 bis zu einem Hoch von 74.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die ONEOK Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
73.30 74.34
Jahresspanne
70.63 118.07
Vorheriger Schlusskurs
72.83
Eröffnung
73.36
Bid
73.59
Ask
73.89
Tief
73.30
Hoch
74.34
Volumen
5.839 K
Tagesänderung
1.04%
Monatsänderung
-2.99%
6-Monatsänderung
-25.28%
Jahresänderung
-18.31%
