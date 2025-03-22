通貨 / OFLX
OFLX: Omega Flex Inc
35.09 USD 0.39 (1.12%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OFLXの今日の為替レートは、1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり34.39の安値と35.41の高値で取引されました。
Omega Flex Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
34.39 35.41
1年のレンジ
28.12 57.81
- 以前の終値
- 34.70
- 始値
- 34.78
- 買値
- 35.09
- 買値
- 35.39
- 安値
- 34.39
- 高値
- 35.41
- 出来高
- 38
- 1日の変化
- 1.12%
- 1ヶ月の変化
- 2.84%
- 6ヶ月の変化
- 1.68%
- 1年の変化
- -29.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
