Valute / OFLX
OFLX: Omega Flex Inc

33.80 USD 1.29 (3.68%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OFLX ha avuto una variazione del -3.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.41 e ad un massimo di 35.07.

Segui le dinamiche di Omega Flex Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
33.41 35.07
Intervallo Annuale
28.12 57.81
Chiusura Precedente
35.09
Apertura
35.07
Bid
33.80
Ask
34.10
Minimo
33.41
Massimo
35.07
Volume
110
Variazione giornaliera
-3.68%
Variazione Mensile
-0.94%
Variazione Semestrale
-2.06%
Variazione Annuale
-32.07%
21 settembre, domenica