Valute / OFLX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OFLX: Omega Flex Inc
33.80 USD 1.29 (3.68%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OFLX ha avuto una variazione del -3.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.41 e ad un massimo di 35.07.
Segui le dinamiche di Omega Flex Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OFLX News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Omega Flex dichiara dividendo trimestrale di $0,34
- Omega Flex declares $0.34 quarterly dividend
- The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, Alibaba, Shell, Omega Flex and Weyco
- Top Analyst Reports for Walmart, Alibaba & Shell
- Omega Flex: A Robust Business, But Fairly Valued (NASDAQ:OFLX)
- OFLX's Q2 Earnings Slip Y/Y Amid Housing Market Slowdown
- Omega Flex (OFLX) Q2 Revenue Rises 4%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Omega Flex declares quarterly dividend of $0.34 per share
- Omega Flex executive chairman sells $30,666 worth of stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 20
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- Omega Flex: Lack Of Earnings Visibility Continues To Derails The Share-Price (NASDAQ:OFLX)
- Omega Flex Stock: Buy, Sell, or Hold?
Intervallo Giornaliero
33.41 35.07
Intervallo Annuale
28.12 57.81
- Chiusura Precedente
- 35.09
- Apertura
- 35.07
- Bid
- 33.80
- Ask
- 34.10
- Minimo
- 33.41
- Massimo
- 35.07
- Volume
- 110
- Variazione giornaliera
- -3.68%
- Variazione Mensile
- -0.94%
- Variazione Semestrale
- -2.06%
- Variazione Annuale
- -32.07%
21 settembre, domenica