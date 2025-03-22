Валюты / OFLX
OFLX: Omega Flex Inc
34.34 USD 0.03 (0.09%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OFLX за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.30, а максимальная — 34.42.
Следите за динамикой Omega Flex Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
33.30 34.42
Годовой диапазон
28.12 57.81
- Предыдущее закрытие
- 34.31
- Open
- 33.30
- Bid
- 34.34
- Ask
- 34.64
- Low
- 33.30
- High
- 34.42
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.64%
- 6-месячное изменение
- -0.49%
- Годовое изменение
- -30.99%
