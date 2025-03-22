货币 / OFLX
OFLX: Omega Flex Inc
34.73 USD 0.39 (1.14%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OFLX汇率已更改1.14%。当日，交易品种以低点34.73和高点35.00进行交易。
关注Omega Flex Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
34.73 35.00
年范围
28.12 57.81
- 前一天收盘价
- 34.34
- 开盘价
- 34.85
- 卖价
- 34.73
- 买价
- 35.03
- 最低价
- 34.73
- 最高价
- 35.00
- 交易量
- 10
- 日变化
- 1.14%
- 月变化
- 1.79%
- 6个月变化
- 0.64%
- 年变化
- -30.20%
