CotationsSections
Devises / OFLX
Retour à Actions

OFLX: Omega Flex Inc

33.80 USD 1.29 (3.68%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OFLX a changé de -3.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.41 et à un maximum de 35.07.

Suivez la dynamique Omega Flex Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OFLX Nouvelles

Range quotidien
33.41 35.07
Range Annuel
28.12 57.81
Clôture Précédente
35.09
Ouverture
35.07
Bid
33.80
Ask
34.10
Plus Bas
33.41
Plus Haut
35.07
Volume
110
Changement quotidien
-3.68%
Changement Mensuel
-0.94%
Changement à 6 Mois
-2.06%
Changement Annuel
-32.07%
20 septembre, samedi