OFLX: Omega Flex Inc
34.72 USD 0.37 (1.05%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OFLX hat sich für heute um -1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.00 bis zu einem Hoch von 35.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Omega Flex Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OFLX News
- Omega Flex beschließt Quartalsdividende von 0,34 US-Dollar je Aktie
- Omega Flex declares $0.34 quarterly dividend
- The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, Alibaba, Shell, Omega Flex and Weyco
- Top Analyst Reports for Walmart, Alibaba & Shell
- Omega Flex: A Robust Business, But Fairly Valued (NASDAQ:OFLX)
- OFLX's Q2 Earnings Slip Y/Y Amid Housing Market Slowdown
- Omega Flex (OFLX) Q2 Revenue Rises 4%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Omega Flex declares quarterly dividend of $0.34 per share
- Omega Flex executive chairman sells $30,666 worth of stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 20
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- Omega Flex: Lack Of Earnings Visibility Continues To Derails The Share-Price (NASDAQ:OFLX)
- Omega Flex Stock: Buy, Sell, or Hold?
Tagesspanne
34.00 35.07
Jahresspanne
28.12 57.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.09
- Eröffnung
- 35.07
- Bid
- 34.72
- Ask
- 35.02
- Tief
- 34.00
- Hoch
- 35.07
- Volumen
- 61
- Tagesänderung
- -1.05%
- Monatsänderung
- 1.76%
- 6-Monatsänderung
- 0.61%
- Jahresänderung
- -30.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K