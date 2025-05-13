通貨 / NRC
NRC: National Research Corporation
15.89 USD 0.02 (0.13%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NRCの今日の為替レートは、-0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり15.72の安値と16.28の高値で取引されました。
National Research Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
15.72 16.28
1年のレンジ
9.76 22.96
- 以前の終値
- 15.91
- 始値
- 15.96
- 買値
- 15.89
- 買値
- 16.19
- 安値
- 15.72
- 高値
- 16.28
- 出来高
- 590
- 1日の変化
- -0.13%
- 1ヶ月の変化
- 9.21%
- 6ヶ月の変化
- 21.58%
- 1年の変化
- -30.18%
