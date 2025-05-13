Währungen / NRC
NRC: National Research Corporation
15.33 USD 0.56 (3.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NRC hat sich für heute um -3.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.33 bis zu einem Hoch von 15.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die National Research Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.33 15.95
Jahresspanne
9.76 22.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.89
- Eröffnung
- 15.95
- Bid
- 15.33
- Ask
- 15.63
- Tief
- 15.33
- Hoch
- 15.95
- Volumen
- 58
- Tagesänderung
- -3.52%
- Monatsänderung
- 5.36%
- 6-Monatsänderung
- 17.29%
- Jahresänderung
- -32.64%
